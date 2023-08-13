Глава МВС Чехії: колективної провини не існує, якщо йдеться про кримінал

Незважаючи на збільшення кількості іноземців у Чехії, рівень злочинів, скоєних іноземними громадянами, практично не зріс.

Про це на недільній пресконференції заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У зв'язку з нещодавніми актами насильства, в яких підозрюють українців, міністр розуміє нервозність, але, за його словами, це індивідуальні акти і він відкидає колективну провину.

"Колективної провини не існує у випадку злочинних дій", – підкреслив Ракушан. За його словами, всі злочини будуть належним чином розслідувані, а винні будуть покарані. "Мета полягає в тому, щоб кожен відчував себе в Чехії в безпеці", – сказав він.

Цього тижня увагу привернув випадок у Пльзені, де 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.

У суботу в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.

Віт Ракушан раніше закликав громадян утриматись від узагальнень і нетерпимості за національною ознакою.

У соцмережах після того, як стало відомо про випадок зі зґвалтуванням, люди стали писати сповнені ненависті коментарі та говорили про скликання демонстрації проти українців.