Зеленський допустив проведення переговорів про "формулу миру" в Норвегії

Один із наступних раундів переговорів про українську "формулу миру" може відбутись у столиці Норвегії Осло.

Про це оголосив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, пише "Європейська правда".

У повідомленні у Twitter Зеленський подякував Норвегії за рішення надати Україні винищувачі F-16 та "іншу важливу підтримку".

"Ми також будемо раді провести один з наступних раундів переговорів щодо "формули миру" в Осло", – додав голова держави, не уточнивши подробиць.

Norway will provide F-16s to Ukraine. The best news for our Independence Day.



During our talks, I thanked Prime Minister @JonasGahrStore and all Norwegians for this and other crucial support.



We will also be glad to hold one of the next rounds of Peace Formula talks in Oslo. pic.twitter.com/8sqav6mQOl