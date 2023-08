Президент Литвы посетил детсад в Ирпене, который отстроили полностью за литовские средства

Президент Литвы в рамках своего визита в Украину посетил детсад в Ирпене, который сильно пострадал в первый месяц полномасштабной войны и был восстановлен за литовские средства.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Детсад "Рута" официально открыли после восстановления в День независимости Украины.

Today a kindergarten that was destroyed by Russia& rebuilt by Lithuania and Ukraine was opened in Irpin.



The appalling war crimes committed here didn't break 🇺🇦 determination to live in freedom& peace, to fight for the future of their children. pic.twitter.com/LifNbKC9d9