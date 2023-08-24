Президент Литвы посетил детсад в Ирпене, который отстроили полностью за литовские средства

Президент Литвы в рамках своего визита в Украину посетил детсад в Ирпене, который сильно пострадал в первый месяц полномасштабной войны и был восстановлен за литовские средства.

Об этом он рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Детсад "Рута" официально открыли после восстановления в День независимости Украины.

Today a kindergarten that was destroyed by Russia& rebuilt by Lithuania and Ukraine was opened in Irpin.



The appalling war crimes committed here didn't break 🇺🇦 determination to live in freedom& peace, to fight for the future of their children. pic.twitter.com/LifNbKC9d9 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2023

"Ужасные военные преступления, совершенные здесь, не сломили стремление украинцев жить в свободе и мире и воевать за будущее своих детей", – отметил Гитанас Науседа.

Как сообщает "Укринформ", работы по восстановлению продолжались 6,5 месяцев, бюджет проекта составил около 4,5 млн евро. Литва профинансировала восстановление в полном объеме.

Литовская делегация и представители местной власти осмотрели детсад после ремонта. В нем есть игровые зоны с новыми игрушками, кухня, спортивные площадки, а также бомбоубежище, система оповещения, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

Напомним, Гитанас Науседа находится с визитом в Украине с 23 августа, когда принимал участие в саммите Крымской платформы.

В День независимости литовский президент поздравил украинцев с праздником на Софиевской площади в Киеве и провозгласил свою речь полностью на украинском языке.

Также Литва по случаю Дня независимости Украины объявила очередной пакет военной помощи на 41 млн евро.