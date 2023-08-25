У Фінляндії пройшла хода з соняшниками на підтримку України
П'ятниця, 25 серпня 2023, 09:59
У фінській столиці Гельсінкі з нагоди Дня незалежності України пройшла масова хода з соняшниками під гаслом "Разом за Україну – разом за мир".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Учасники ходи, яка йшла від площі Кансалайсторі до Сенатської площі, несли соняшники, велике полотно в кольорах українського прапора, а також різні плакати.
На акції був присутній прем'єр Фінляндії Петтері Орпо, а на Сенатській площі перед учасниками виступили міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, колишній очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто та посол України у Фінляндії Ольга Діброва.
In a few minutes, March for #Ukraine will start in the heart of #Finland – #Helsinki. Honored that 🇫🇮Prime Minister @PetteriOrpo and the diplomatic corps joining us.#SlavaUkraini pic.twitter.com/LALbniApxk— UKR Embassy in FIN (@UA_Emb_FI) August 24, 2023
Крім того, на підтримку України та українців дзвонили дзвони Кафедрального собору. За даними поліції, акція зібрала в центрі столиці до двох тисяч осіб.
A beautiful and powerful end to my stay in Helsinki ❤️🇺🇦❤️🇫🇮 ❤️#HELSINKI #Ukraine #Peace pic.twitter.com/bDHSIs71UI— Charlotte Vegge (@CharlotteVegge) August 24, 2023
Раніше повідомлялося, що Фінляндія найближчим часом затвердить новий, вже 18-й, пакет допомоги Україні.
23 серпня прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув з першим на посаді візитом до України.