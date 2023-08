У Фінляндії пройшла хода з соняшниками на підтримку України

У фінській столиці Гельсінкі з нагоди Дня незалежності України пройшла масова хода з соняшниками під гаслом "Разом за Україну – разом за мир".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Учасники ходи, яка йшла від площі Кансалайсторі до Сенатської площі, несли соняшники, велике полотно в кольорах українського прапора, а також різні плакати.

На акції був присутній прем'єр Фінляндії Петтері Орпо, а на Сенатській площі перед учасниками виступили міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, колишній очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто та посол України у Фінляндії Ольга Діброва.

In a few minutes, March for #Ukraine will start in the heart of #Finland – #Helsinki. Honored that 🇫🇮Prime Minister @PetteriOrpo and the diplomatic corps joining us.#SlavaUkraini pic.twitter.com/LALbniApxk