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У Фінляндії пройшла хода з соняшниками на підтримку України

фото, відео
П'ятниця, 25 серпня 2023, 09:59

У фінській столиці Гельсінкі з нагоди Дня незалежності України пройшла масова хода з соняшниками під гаслом "Разом за Україну – разом за мир".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Учасники ходи, яка йшла від площі Кансалайсторі до Сенатської площі, несли соняшники, велике полотно в кольорах українського прапора, а також різні плакати.

На акції був присутній прем'єр Фінляндії Петтері Орпо, а на Сенатській площі перед учасниками виступили міністерка закордонних справ Еліна Валтонен, колишній очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто та посол України у Фінляндії Ольга Діброва.

Крім того, на підтримку України та українців дзвонили дзвони Кафедрального собору. За даними поліції, акція зібрала в центрі столиці до двох тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія найближчим часом затвердить новий, вже 18-й, пакет допомоги Україні.

23 серпня прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув з першим на посаді візитом до України.

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Фінляндія