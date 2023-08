В Финляндии прошло шествие с подсолнухами в поддержку Украины

В финской столице Хельсинки по случаю Дня независимости Украины прошло массовое шествие с подсолнухами под лозунгом "Вместе за Украину – вместе за мир".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По ходу шествия, которое шло от площади Кансалайстори до Сенатской площади, его участники несли подсолнухи, большое полотно в цветах украинского флага, а также различные плакаты.

На Сенатской площади перед участниками шествия выступили министр иностранных дел Элина Валтонен, бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто и посол Украины в Финляндии Ольга Диброва.

In a few minutes, March for #Ukraine will start in the heart of #Finland – #Helsinki. Honored that 🇫🇮Prime Minister @PetteriOrpo and the diplomatic corps joining us.#SlavaUkraini pic.twitter.com/LALbniApxk