У Польщі розслідують спалах смертельної хвороби у ключовому для допомоги Україні місті

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі шукають джерело спалаху смертельної "хвороби легіонерів", яка забрала життя семи людей і вразила понад 100 інших у стратегічному місті Жешув, неподалік від кордону з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Жешув на південному сході Польщі є ключовим транзитним вузлом для міжнародної військової підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Близько 10 000 американських військовослужбовців також дислокуються в цьому регіоні.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки інспектували різні об'єкти в Жешуві, але в першу чергу водогін, звідки, на думку експертів, могли потрапити бактерії.

Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що однією з причин перевірки є спроби Росії посіяти "паніку" серед союзників України.

"Це фактор, який змусив нас (вжити заходів), щоб виключити деякі сценарії", – сказав Жарин.

Щонайменше 113 мешканців були інфіковані у Жешуві. Семеро померлих були людьми похилого віку і страждали на хронічні захворювання. Міська влада та експерти кажуть, що це незвичайна ситуація.

На кризовій нараді в четвер міська влада прийняла рішення про дезінфекцію хлором і озоном понад 1000 кілометрів водогонів Жешува, яка відбудеться в суботу. Влада проінструктувала мешканців відстояти воду, щоб вона втратила частину хлору, а потім кип'ятити її перед вживанням. Вони запевнили, що рівень хлору, який буде використовуватися, буде безпечним для людини.

Хвороба легіонерів – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай нею хворіють в таких місцях, як готелі, лікарні або офіси, де бактерії потрапляють у водогін, наприклад, через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не є заразною і не може передаватися від людини до людини.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок оголосив про створення підрозділу Формози – спецпризначенців польських Збройних сил – із захисту критично важливої інфраструктури.

У травні НАТО вказав на підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні трубопроводи, аби покарати західні країни за підтримку України.