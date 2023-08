Байден про тюремне фото Трампа: Файний легінь

Президент США Джо Байден у п’ятницю вперше прокоментував ситуацію з кримінальними обвинуваченнями щодо свого попередника Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Американського президента спитали, чи бачив він тюремне фото Трампа, зроблене у штаті Джорджія, де його звинувачують у створенні "злочинної організації" для впливу на вибори 2020 року.

"Бачив його по телевізору… Красний легінь, файний легінь", – сказав Байден журналістам у районі озера Тахо, де він зараз відпочиває із сім’єю, під свист і крики людей, які зібрались неподалік.

WATCH: Biden gets BOOED while talking about Trump’s Mugshot pic.twitter.com/ylkSQiMT0H