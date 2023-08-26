Байден про тюремне фото Трампа: Файний легінь

Президент США Джо Байден у п’ятницю вперше прокоментував ситуацію з кримінальними обвинуваченнями щодо свого попередника Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Американського президента спитали, чи бачив він тюремне фото Трампа, зроблене у штаті Джорджія, де його звинувачують у створенні "злочинної організації" для впливу на вибори 2020 року.

"Бачив його по телевізору… Красний легінь, файний легінь", – сказав Байден журналістам у районі озера Тахо, де він зараз відпочиває із сім’єю, під свист і крики людей, які зібрались неподалік.

WATCH: Biden gets BOOED while talking about Trump’s Mugshot pic.twitter.com/ylkSQiMT0H — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 25, 2023

Байдена неодноразово критикували через надто повільну реакцію на руйнівні пожежі на острові Мауї на Гаваях, які забрали життя вже понад сотні людей. Президент США прибув на острів лише через два тижні після початку пожеж, перервавши відпустку.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп у четвер пройшов процедуру арешту у в'язниці округу Фултон в Атланті за понад десятком звинувачень, пов'язаних із його спробами змінити результати виборів 2020 року в штаті Джорджія.

Трампу, який вийшов під заставу у 200 тисяч доларів, зробили так зване тюремне фото (магшот) – він став першим експрезидентом США, який пройшов через цю процедуру.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.

Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".