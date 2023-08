Байден о тюремном фото Трампа: Хороший парень

Президент США Джо Байден в пятницу впервые прокомментировал ситуацию с уголовными обвинениями в отношении своего предшественника Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Американского президента спросили, видел ли он тюремное фото Трампа, сделанное в штате Джорджия, где его обвиняют в создании "преступной организации" для влияния на выборы 2020 года.

"Видел его по телевизору... Красивый парень, прекрасный парень", – сказал Байден журналистам в районе озера Тахо, где он сейчас отдыхает с семьей, под свист и крики людей, которые собрались неподалеку.

WATCH: Biden gets BOOED while talking about Trump’s Mugshot pic.twitter.com/ylkSQiMT0H