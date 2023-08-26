Байден о тюремном фото Трампа: Хороший парень

Президент США Джо Байден в пятницу впервые прокомментировал ситуацию с уголовными обвинениями в отношении своего предшественника Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Американского президента спросили, видел ли он тюремное фото Трампа, сделанное в штате Джорджия, где его обвиняют в создании "преступной организации" для влияния на выборы 2020 года.

"Видел его по телевизору... Красивый парень, прекрасный парень", – сказал Байден журналистам в районе озера Тахо, где он сейчас отдыхает с семьей, под свист и крики людей, которые собрались неподалеку.

WATCH: Biden gets BOOED while talking about Trump’s Mugshot pic.twitter.com/ylkSQiMT0H — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 25, 2023

Байдена неоднократно критиковали за слишком медленную реакцию на разрушительные пожары на острове Мауи на Гавайях, которые унесли жизни уже более сотни человек. Президент США прибыл на остров только через две недели после начала пожаров, прервав отпуск.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп в четверг прошел процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте по более чем десятку обвинений, связанных с его попытками изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

Трампу, который вышел под залог в 200 тысяч долларов, сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

Трамп в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".