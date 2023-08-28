Найбільші за пів століття пошуки Лох-Неського чудовиська не знайшли доказів його існування

Наймасштабніші за останні десятиліття пошуки Лох-Неського чудовиська не знайшли доказів того, що знамените чудовисько з шотландського фольклору існує.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DPA.

Керівник проєкту з пошуків Алан МакКенна заявив, що отримав низку відео та зачіпок від людей, які дивилися прямі трансляції з камер, спрямованих на озеро Лох-Несс в Шотландському нагір'ї, але, додав він, знадобиться багато часу, щоб проаналізувати дані, щоб відділити реальність від бажаного.

МакКенна та його команда кілька разів виходили на озеро і опускали підводний мікрофон – гідрофон, сподіваючись розгадати таємницю чудовиська.

Під час перевірки в п'ятницю, за його словами, було чути "дивні звуки". Повідомляють, що перевірка на тому ж місці в неділю, однак, нічого не виявила.

Незрозуміло, чи були ці звуки спричинені газами, чи їх видавала тварина.

Раніше повідомлялося, що на півночі Шотландії в суботу розпочались наймасштабніші за останні 50 років пошуки Лох-Неського чудовиська в однойменному озері за участі кількох сотень людей.

Нову пошукову експедицію, яка тривала в суботу й неділю, організували співробітники Лох-Неського центру в приозерному містечку Драмнедрохіт спільно з волонтерською дослідницькою групою Loch Ness Exploration.

Двісті волонтерів зголосились узяти участь у польовій роботі: вони допомагали фіксувати природні та будь-які незвичайні речі, які помічали у районі озера Лох-Несс, із оглядових точок на суші. Ще майже триста волонтерів підписались на пряму трансляцію пошуків.

Легенда про Лох-Неське чудовисько, яке ласкаво йменують Нессі, бере свій початок у середньовіччі. За переказами, ірландський монах Святий Колумб зустрівся з чудовиськом у річці Несс, що витікає з Лох-Несса.

Сучасного поштовху історії дала публікація в місцевій газеті Inverness Courier у квітні 1933 року. В інтерв’ю менеджерка готелю Олді Маккей розповіла, що бачила в озері істоту, схожу на кита. А тодішній редактор видання Еван Баррон запропонував назвати її "чудовиськом".

Остання масштабна спроба перевірити чутки відбулась у 1972 році: тоді вже ліквідоване Лох-Неське бюро розслідувань провело дослідження й зрештою не змогло ані підтвердити, ані спростувати існування істоти.