Крупнейшие за полвека поиски Лох-Несского чудовища не нашли доказательств его существования

Самые масштабные за последние десятилетия поиски Лох-Несского чудовища не нашли доказательств того, что знаменитое чудовище из шотландского фольклора существует.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует DPA.

Руководитель проекта по поискам Алан МакКенна заявил, что получил ряд видео и зацепок от людей, которые смотрели прямые трансляции с камер, направленных на озеро Лох-Несс в Шотландском нагорье, но, добавил он, понадобится много времени, чтобы проанализировать данные, чтобы отделить реальность от желаемого.

МакКенна и его команда несколько раз выходили на озеро и опускали подводный микрофон – гидрофон, надеясь разгадать тайну чудовища.

Во время проверки в пятницу, по его словам, были слышны "странные звуки". Сообщают, что проверка на том же месте в воскресенье, однако, ничего не обнаружила.

Непонятно, были ли эти звуки вызваны газами или их издавало животное.

Ранее сообщалось, что на севере Шотландии в субботу начались самые масштабные за последние 50 лет поиски Лох-Несского чудовища в одноименном озере с участием нескольких сотен человек.

Новую поисковую экспедицию, которая продолжалась в субботу и воскресенье, организовали сотрудники Лох-Несского центра в приозерном городке Драмнедрохит совместно с волонтерской исследовательской группой Loch Ness Exploration.

Двести волонтеров согласились принять участие в полевой работе: они помогали фиксировать природные и любые необычные вещи, которые заметили в районе озера Лох-Несс, со смотровых точек на суше. Еще почти триста волонтеров подписались на прямую трансляцию поисков.

Легенда о Лох-Несском чудовище, которое ласково именуют Несси, берет свое начало в средневековье. По преданию, ирландский монах Святой Колумб встретился с чудовищем в реке Несс, вытекающей из Лох-Несса.

Современный толчок истории дала публикация в местной газете Inverness Courier в апреле 1933 года. В интервью менеджер отеля Олди Маккей рассказала, что видела в озере существо, похожее на кита. А тогдашний редактор издания Эван Баррон предложил назвать его "чудовищем".

Последняя масштабная попытка проверить слухи состоялась в 1972 году: тогда ныне ликвидированное Лох-Несское бюро расследований провело исследование и в итоге не смогло ни подтвердить, ни опровергнуть существование существа.