У Шотландії почались найбільші за пів століття пошуки Лох-Неського чудовиська

На півночі Шотландії в суботу розпочались наймасштабніші за останні 50 років пошуки Лох-Неського чудовиська в однойменному озері за участі кількох сотень людей.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації BBC.

Нову пошукову експедицію, яка триває в суботу й неділю, організували співробітники Лох-Неського центру в приозерному містечку Драмнедрохіт спільно з волонтерською дослідницькою групою Loch Ness Exploration.

Вони застосують геодезичне обладнання, яке раніше не використовували для вивчення Лох-Неського озера. Це дрони, які створюватимуть тепловізійні зображення води з повітря за допомогою інфрачервоних камер, та гідрофон – для виявлення акустичних сигналів під водою.

Двісті волонтерів зголосились узяти участь у польовій роботі: вони допомагають фіксувати природні та будь-які незвичайні речі, які помітять у районі озера Лох-Несс, із оглядових точок на суші. Ще майже триста волонтерів підписались на пряму трансляцію пошуків.

Легенда про Лох-Неське чудовисько, яке ласкаво йменують Нессі, бере свій початок у середньовіччі. За переказами, ірландський монах Святий Колумб зустрівся з чудовиськом у річці Несс, що витікає з Лох-Несса.

Сучасного поштовху історії дала публікація в місцевій газеті Inverness Courier у квітні 1933 року. В інтерв’ю менеджерка готелю Олді Маккей розповіла, що бачила в озері істоту, схожу на кита. А тодішній редактор видання Еван Баррон запропонував назвати її "чудовиськом".

Остання масштабна спроба перевірити чутки відбулась у 1972 році: тоді вже ліквідоване Лох-Неське бюро розслідувань провело дослідження й зрештою не змогло ані підтвердити, ані спростувати існування істоти.

Пошуки ускладнюють величезні розміри озера Лох-Несс, яке простягається на 36 кілометрів і місцями сягає понад 200 метрів у глибину. Воно вміщує більше води – майже 7,5 мільярда кубічних метрів, – ніж усі озера Англії та Уельсу разом узяті.