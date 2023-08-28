Київ очікує на адекватну реакцію ЄС у разі односторонніх обмежень експорту агропродукції

В Офісі президента України очікують на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії у випадку продовження окремим країнами після 15 вересня односторонніх обмежень на експорт української агропродукції.

Про це сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови ОПУ Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

"Якщо після 15 вересня окремі держави-члени ЄС таки запровадять в односторонньому порядку рішення щодо обмеження торгівлі України з ЄС, очікуватимемо на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії, зокрема у правовій площині, стосовно таких держав", – сказав Жовква.

Він підкреслив, що принципи Єдиного ринку ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС порушувати не можна за жодних обставин.

Також, за його словами, "у випадку, якщо сторона ЄК піде на порушення Угоди про асоціацію, зокрема відповідних положень щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, Україна залишає за собою вибір юридичних механізмів, яким чином на це реагувати".

Жовква нагадав про зустріч президента України та глави Єврокомісії минулого тижня в Афінах.

"Це була дуже важлива зустріч. Президент України дуже чітко сказав пані президентці про те, що ми пам'ятаємо, що рішення Єврокомісії про обмеження українського експорту чинне до 15 вересня. І після цього воно не буде чинним", – сказав він.

"Пані президентка ще раз підтвердила, що її позиція не змінилася. Ми впевнені, що жоден тиск жодної країни-члена ЄС не спричинить порушення угоди про асоціацію між Україною та ЄС", – сказав Жовква.

25 серпня польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що п’ять країн ЄС домовились вимагати продовження заборони на імпорт зерна з України.

Натомість Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту.