Лісова пожежа в Греції знищила площу, більшу за Нью-Йорк

Лісова пожежа, яка тривала в північно-східній Греції протягом 11 днів, знищила територію, більшу за Нью-Йорк.

Про це повідомила у вівторок служба управління надзвичайними ситуаціями Copernicus, яку підтримує Європейський Союз, пише "Європейська правда".

Через шквальний вітер і спекотну погоду пожежа, яка почалася поблизу міста Александруполіса, швидко поширилася регіоном Еврос, убивши щонайменше 20 людей минулого тижня під час наймасовішої пожежі в Європі цього літа.

Вогонь перетворив смуги пишної зелені на випалену землю та зруйнував будинки і засоби до існування.

У дописі у Twitter служба Copernicus повідомила, що вогонь охопив щонайменше 808,7 квадратних кілометра. Нью-Йорк має площу 778,2 квадратних кілометра.

#ImageOfTheDay



The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia



🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned



⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk