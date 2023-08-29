Лісова пожежа в Греції знищила площу, більшу за Нью-Йорк
Лісова пожежа, яка тривала в північно-східній Греції протягом 11 днів, знищила територію, більшу за Нью-Йорк.
Про це повідомила у вівторок служба управління надзвичайними ситуаціями Copernicus, яку підтримує Європейський Союз, пише "Європейська правда".
Через шквальний вітер і спекотну погоду пожежа, яка почалася поблизу міста Александруполіса, швидко поширилася регіоном Еврос, убивши щонайменше 20 людей минулого тижня під час наймасовішої пожежі в Європі цього літа.
Вогонь перетворив смуги пишної зелені на випалену землю та зруйнував будинки і засоби до існування.
У дописі у Twitter служба Copernicus повідомила, що вогонь охопив щонайменше 808,7 квадратних кілометра. Нью-Йорк має площу 778,2 квадратних кілометра.
#ImageOfTheDay— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 29, 2023
The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia
🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected
🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned
⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk
Copernicus заявив минулого тижня, що пожежа стала найбільшою в ЄС за останні роки, і влада попередила, що ризики від пожежі залишаються високими.
Також повідомляли про десятки арештів людей, яких підозрюють в умисних підпалах.