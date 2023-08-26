У Греції арештували ще двох підозрюваних у підпалах, що призвели до лісових пожеж
Співробітники пожежної служби Греції в суботу заарештували двох чоловіків за ймовірну причетність до лісових пожеж, із якими країна бореться в останні дні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Одного чоловіка арештували на грецькому острові Евія за підпал сухої трави. За даними пожежної служби Греції, чоловік зізнався в тому, що в липні й серпні влаштував ще чотири пожежі.
Другого чоловіка, заарештованого в районі Лариса в центральній Греції, також звинуватили в навмисному підпалі сухої рослинності.
Міністр із питань цивільного захисту Греції Василіс Кікіліас заявив, що підпали стали причиною принаймні кількох пожеж у країні за останній тиждень.
"Те, що відбувається, не просто неприйнятно, але й підло і злочинно. Ви скоюєте злочин проти країни. Ми вас знайдемо. Ви будете притягнуті до відповідальності", – звернувся він до паліїв.
Станом на п’ятницю, як повідомив речник грецького уряду Павлос Маринакіс, у країні заарештували 163 особи за звинуваченнями, пов'язаними з пожежами, зокрема 118 – за недбалість і 24 – за навмисний підпал.
Протягом останнього тижня в Греції щодня спалахують десятки пожеж, а штормовий вітер і спекотне й сухе літо розпалюють полум'я та ускладнюють боротьбу з вогнем. За підтвердженими даними, загинула щонайменше 21 людина.
Пожежу в районі міста Александруполіс біля кордону з Туреччиною називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. У цьому районі загинули 18 людей, ймовірно нелегальних мігрантів, які перейшли кордон з Туреччини.
За даними пожежної служби Греції, лише в п'ятницю пожежники ліквідували 111 пожеж, з яких 59 спалахнули протягом останньої доби.