Лесной пожар в Греции уничтожил площадь больше Нью-Йорка

Лесной пожар, продолжавшийся в северо-восточной Греции в течение 11 дней, уничтожил территорию больше Нью-Йорка.

Об этом сообщила во вторник служба управления чрезвычайными ситуациями Copernicus, поддерживаемая Европейским Союзом, пишет "Европейская правда".

Из-за шквального ветра и жаркой погоды начавшийся вблизи города Александруполи пожар быстро распространился по региону Еврос, убив по меньшей мере 20 человек на прошлой неделе во время самого массового пожара в Европе этим летом.

Огонь превратил полосы пышной зелени в выжженную землю и разрушил дома и средства к существованию.

В сообщении в Twitter служба Copernicus сообщила, что огонь охватил не менее 808,7 квадратных километра. Нью-Йорк имеет площадь 778,2 квадратных километра.

#ImageOfTheDay



The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia



🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned



⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk