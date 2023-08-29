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Лесной пожар в Греции уничтожил площадь больше Нью-Йорка

Вторник, 29 августа 2023, 20:24

Лесной пожар, продолжавшийся в северо-восточной Греции в течение 11 дней, уничтожил территорию больше Нью-Йорка.

Об этом сообщила во вторник служба управления чрезвычайными ситуациями Copernicus, поддерживаемая Европейским Союзом, пишет "Европейская правда".

Из-за шквального ветра и жаркой погоды начавшийся вблизи города Александруполи пожар быстро распространился по региону Еврос, убив по меньшей мере 20 человек на прошлой неделе во время самого массового пожара в Европе этим летом.

Огонь превратил полосы пышной зелени в выжженную землю и разрушил дома и средства к существованию.

В сообщении в Twitter служба Copernicus сообщила, что огонь охватил не менее 808,7 квадратных километра. Нью-Йорк имеет площадь 778,2 квадратных километра.

Copernicus заявил на прошлой неделе, что пожар стал самым большим в ЕС за последние годы, и власти предупредили, что риски от пожара остаются высокими.

Также сообщали о десятках арестов людей, подозреваемых в умышленных поджогах.

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Греция стихийные бедствия