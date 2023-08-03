США про інцидент з гелікоптерами Білорусі: Наразі п'ята стаття НАТО не обговорюється

США заявили, що серйозно ставляться до безпеки НАТО після інциденту з порушенням повітряного простору Польщі військовими гелікоптерами Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав речник Держдепартаменту Меттью Міллер.

За його словами, Сполучені Штати "очікують, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір інших країн". Він додав, що Вашингтон і надалі продовжить дуже серйозно ставитися до безпеки НАТО.

Водночас речник дав зрозуміти, що про застосування ключової п'ятої статті Північноатлантичного договору наразі мова не йде.

"Я не збираюся випереджати будь-які заяви, які ми або будь-яка інша країна НАТО може зробити. Існує певний процес. Існує процес, який дозволяє країнам НАТО посилатися на п'яту статтю. Наразі ми не перебуваємо на цьому етапі", – наголосив Міллер.

Відповідаючи на запитання, чи були якісь спроби зв'язатися з польськими офіційними особами або обговорити з ними якусь зі статей договору НАТО, Міллер зазначив, що США перебувають у постійному контакті з усіма членами Альянсу.

П'ята стаття договору НАТО передбачає, що напад на одну державу блоку є нападом на всіх інших членів Альянсу. Четверта стаття передбачає консультування країн-членів НАТО між собою щоразу, коли, на думку когось із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

У вівторок ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Деталі читайте у статті: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки