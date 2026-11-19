Президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін під час переговорів у Шеньчжені не обговорювали можливість проведення "гуманітарної місії" в Костянтинівці.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, повідомляє російський Interfax, пише "Європейська правда".

Також, на думку Пєскова, "суперечливі" заяви Києва щодо російської ініціативи про гуманітарну операцію в Костянтинівці свідчать про те, що він не готовий до неї приєднатися.

"Ви чуєте мовчання з цього приводу з боку Києва, точніше, не мовчання, а вельми суперечливі заяви, які аж ніяк не свідчать про готовність приєднатися до цієї ініціативи", – сказав прессекретар.

Втім, американська сторона знає про цю ідею Путіна і загалом, за словами Пєскова, її "підтримує".

Нагадаємо, ідею провести так звану "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом операції в Олешках Владімір Путін висловив 12 листопада 2026 року під час зустрічі зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Він запропонував організувати п'ятиденне перемир'я для евакуації цивільних, які, за його твердженням, залишаються в місті. Однак Україна побоюється, що РФ може використати таку операцію для того, щоб посилити свої позиції в Костянтинівці та повністю її окупувати.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.