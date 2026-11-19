Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що влада Молдови не готує відключення електроенергії та водопостачання, спростувавши чутки, які поширюються в країні.

Про це інформує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

На заході, присвяченому запуску загальнонаціональної кампанії з підготовки населення до кризових ситуацій 19 листопада, прем’єр-міністр зазначив, що програма Moldova Pregătită ("Молдова готова") та посібник, що містить план дій у кризовій ситуації, дають відповіді на низку питань, зокрема, що робити у разі відключення світла чи води та де зустрітися, якщо зв’язок перерветься.

"Позавчора безпілотники, що пролетіли над нашою країною, зокрема й над столицею, нагадали нам про те, що небезпека дуже близько. Також тієї ночі стався землетрус, який застав багатьох із нас зненацька, включаючи мене. Ми не завжди знаємо, як реагувати. Такі приклади свідчать про те, що ми маємо бути до них готові. Ми не можемо просто надіятися на імпровізацію", – заявив Тофан.

За словами прем’єра, країна також не повинна піддаватися страху, коли постає перед труднощами.

"Зараз багато страху, зокрема й у суспільстві. Говорити про ризики означає готуватися. Останніми днями, тижнями, місяцями ходять чутки та неправдиві відомості про те, що влада збирається відключити в країні електрику та воду. Хочу чітко заявити з цього приводу: ми не готуємося відключати світло та воду. Ми готуємо людей до того, щоб вони знали, що робити, якщо з якоїсь причини перерветься робота життєво важливої служби", – додав прем’єр-міністр.

Раніше, 17 листопада, Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.

Також у Румунії у ніч проти 18 листопада стався землетрус магнітудою 5,7 у сейсмічній зоні Вранча, він став найсильнішим за останні роки. Його відчули в Україні та Молдові.