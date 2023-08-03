У Литві не бачать необхідності військової відповіді на інцидент з білоруськими гелікоптерами

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що немає необхідності у військовій відповіді на інцидент з білоруськими гелікоптерами біля кордонів Польщі.

Про це він сказав в інтерв’ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс заявив, що поки що чекає на детальну інформацію щодо подій на польському кордоні, але наголосив, що ймовірність різних інцидентів існує.

"Я не думаю, що в цьому випадку потрібна якась військова відповідь з боку країн, особливо Литви, але підвищена увага і готовність діяти, якщо буде нагнітання з іншого боку, необхідні", – зазначив литовський міністр.

Він підкреслив, що Білорусь – це небезпечна країна, тому він закликає литовських громадян не їздити туди.

Раніше у Держдепі США заявили, що наразі в НАТО не обговорюють застосування п'ятої статті (яка передбачає, що якщо союзник НАТО зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу) у відповідь на інцидент з білоруськими гелікоптерами.

У вівторок ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.

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