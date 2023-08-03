В Литве не видят необходимости военного ответа на вояж белорусских вертолетов

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что нет необходимости в военном ответе на нарушение белорусскими вертолетами границ Польши.

Об этом он сказал в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис заявил, что пока ждет подробную информацию о событиях на польской границе, но отметил, что вероятность различных инцидентов существует.

"Я не думаю, что в этом случае нужен какой-то военный ответ со стороны стран, особенно Литвы, но повышенное внимание и готовность действовать, если будет нагнетание с другой стороны, необходимы", – отметил литовский министр.

Он подчеркнул, что Беларусь – это опасная страна, поэтому он призывает литовских граждан не ездить туда.

Ранее в Госдепе США заявили, что пока в НАТО не обсуждают применение пятой статьи в ответ на инцидент с белорусскими вертолетами. Эта статья предусматривает, что если союзник НАТО подвергнется нападению, это будет считаться нападением на всех других членов Альянса и будет побуждать их к ответу.

1 августа вечером Минобороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, и это затруднило обнаружение вертолетов радиолокационными системами.

В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества военных на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.

После инцидента в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси, которому польская сторона выразила решительный протест.

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