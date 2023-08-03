В литовской столице Вильнюсе с 1 сентября появятся специальные паркинги для арендованных электросамокатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Власти Вильнюса рассчитывают, что это поможет лучше регулировать движение самокатов и решит проблему неправильной парковки, когда электросамокаты оставляют поперек пешеходных дорожек, на перекрестках и остановках общественного транспорта.

С 1 сентября самокаты необходимо будет оставлять на специальных паркингах. Места парковки выбирали на основании данных компаний, предоставляющих самокаты в аренду.

Напомним, с 1 июня на ряде улиц в Вильнюсе запретили движение электросамокатов и велосипедов.

Кроме того, с мая введены ограничения скорости электросамокатов: в Старом городе и на мостах разрешено двигаться со скоростью не выше 12 километров в час.

В июне литовский Сейм принял поправки к закону о безопасном движении по дорогам, которые вводят новые требования к электросамокатам, включая возможный запрет на их использование на тротуарах.