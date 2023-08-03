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Польща придбає протитанкові керовані ракети Spike-LR

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Четвер, 3 серпня 2023, 12:42

Збройні сили Польщі у найближчі роки отримають кілька сотень керованих протитанкових ракет Spike-LR.

Про це у Twitter написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

"Ми послідовно посилюємо протитанкові спроможності наших військових. Сьогодні ми підписали черговий контракт з польською оборонною промисловістю на поставку кількох сотень протитанкових керованих ракет Spike-LR у найближчі роки", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що модернізована і добре оснащена польська армія – це гарантія безпеки країни.

Spike-LR – ізраїльський багатофункціональний протитанковий ракетний комплекс, який виробляють у Польщі за ліцензією на державному оборонному заводі Mesko. Використовується піхотою і для озброєння легких бойових машин.

Нагадаємо, наприкінці липня в уряді Польщі заявили, що відновлюють військові частини в армії та створюють нові, щоб збільшити її чисельність майже вдвічі.

Також до складу Війська Польського після 18-річної перерви повертається ракетно-артилерійський підрозділ.

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