Польша купит противотанковые управляемые ракеты Spike-LR

Вооруженные силы Польши в ближайшие годы получат несколько сотен управляемых противотанковых ракет Spike-LR.

Об этом в Twitter написал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

"Мы последовательно усиливаем противотанковые способности наших военных. Сегодня мы подписали очередной контракт с польской оборонной промышленностью на поставку нескольких сотен противотанковых управляемых ракет Spike-LR в ближайшие годы", – отметил министр.

Он подчеркнул, что модернизированная и хорошо оснащенная польская армия – это гарантия безопасности страны.

Konsekwentnie wzmacniamy zdolności przeciwpancerne naszego wojska. Dziś z polskim przemysłem obronnym podpisaliśmy kolejną umowę na dostawę w najbliższych latach kilkuset przeciwpancernych pocisków kierowanych #Spike-LR. Zmodernizowane i dobrze wyposażone wojsko🇵🇱 to gwarancja… pic.twitter.com/fD4B5jiZp3 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 3, 2023

Spike-LR – израильский многофункциональный противотанковый ракетный комплекс, который производится в Польше по лицензии на государственном оборонном заводе Mesko. Используется пехотой и для вооружения легких боевых машин.

Напомним, в конце июля в правительстве Польши заявили, что восстанавливают воинские части в армии и создают новые, чтобы увеличить ее численность почти вдвое.

Также в состав Войска Польского после 18-летнего перерыва возвращается ракетно-артиллерийское подразделение.