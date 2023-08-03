ЗМІ дізнались дату парламентських виборів у Польщі

Наступного понеділка президент Польщі Анджей Дуда може оголосити, що вибори до польських Сейму і Сенату відбудуться 15 жовтня 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", неофіційно дізналися журналісти RMF FM. Також про цю дату повідомляв і Onet.

Очікують, що після оголошення дати виборів президент Польщі представить графік з кінцевими термінами реєстрації виборчих комісій, висування кандидатів чи збору підписів.

За конституцією, Дуда має час до середини серпня цього року, щоб призначити дату виборів. Можливі лише чотири дати проведення виборів: 15 жовтня, 22 жовтня, 29 жовтня або 5 листопада.

З моменту оголошення виборів почне діяти фінансовий контроль за передвиборчою кампанією. Досі Державна виборча комісія не мала можливості перевірити, як політики проводять агітацію і, перш за все, як вони фінансують свої поїздки та з'їзди.

Зазначають, що партія влади "Право і справедливість" (PiS) хоче, щоб вибори до Сейму і Сенату супроводжувалися цього року референдумом про схвалення політики уряду, спрямованої на протидію розподілу мігрантів.

При цьому Державна виборча комісія вже оприлюднила роз'яснення, в якому підкреслила, що бажаючі взяти участь у виборах не будуть зобов'язані збирати бюлетень для голосування на референдумі.

Варто зазначити, що виборча кампанія у Польщі розгортається на тлі суперечки про експорт української сільськогосподарської продукції.

До слова, перед парламентськими виборами у Польщі зростають рейтинги ультраправої й антиукраїнської політсили "Конфедерація", входження якої в майбутній польський уряд не виключене й становить реальну загрозу для Києва.

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