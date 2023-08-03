СМИ узнали дату парламентских выборов в Польше

В следующий понедельник президент Польши Анджей Дуда может объявить, что выборы в польские Сейм и Сенат состоятся 15 октября 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", неофициально узнали журналисты RMF FM. Также об этой дате сообщал и Onet.

Ожидается, что после объявления даты выборов президент Польши представит график с конечными сроками регистрации избирательных комиссий, выдвижения кандидатов или сбора подписей.

По конституции, у Дуды есть время до середины августа этого года, чтобы назначить дату выборов. Возможны только четыре даты проведения выборов: 15 октября, 22 октября, 29 октября или 5 ноября.

С момента объявления выборов начнет действовать финансовый контроль за предвыборной кампанией. До сих пор Государственная избирательная комиссия не имела возможности проверить, как политики проводят агитацию и, прежде всего, как они финансируют свои поездки и съезды.

Отмечается, что партия власти "Право и справедливость" (PiS) хочет, чтобы выборы в Сейм и Сенат сопровождались в этом году референдумом об одобрении политики правительства, направленной на противодействие распределению мигрантов.

При этом Государственная избирательная комиссия уже обнародовала разъяснение, в котором подчеркнула, что желающие принять участие в выборах не будут обязаны собирать бюллетень для голосования на референдуме.

Стоит отметить, что избирательная кампания в Польше разворачивается на фоне спора об экспорте украинской сельскохозяйственной продукции.

К слову, перед парламентскими выборами в Польше растут рейтинги ультраправой и антиукраинской политсилы "Конфедерация", вхождение которой в будущее польское правительство не исключено и представляет реальную угрозу для Киева.

Больше об этом читайте здесь: "Золотая акция" у врагов Украины: какие риски несут парламентские выборы в Польше