У Польщі антиукраїнська партія перед виборами вийшла на третє місце в опитуванні

Ультраправа "Конфедерація", що відома своїми антиукраїнськими настроями, стала третьою в Польщі за підсумками опитування підтримки політичних партій напередодні парламентських виборів у жовтні 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання wPolityce.pl, яке замовило опитування.

Зазначається, що за "Конфедерацію" готові проголосувати рекордні 14 відсотків виборців, що на три відсоткові пункти більше, ніж показало попереднє опитування.

37% респондентів заявили про готовність підтримати керівну партію "Право і справедливість" (ПіС), тоді як 31% мають намір голосувати за опозиційну Громадянську коаліцію, підтримка якої, згідно з опитуванням, залишилась без змін.

Решта партій наразі не проходять виборчий бар’єр у 8% для коаліцій. Опитування свідчить, що задекларована явка дещо знижується.

Зазначимо, що нещодавно лідер "Конфедерації" Гжегож Браун закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

Раніше віцеспікерка Сейму (нижньої палати парламенту) Польщі Малгожата Госевська розкритикувала депутата від ультраправої партії "Конфедерація" Гжегожа Брауна після його антиукраїнської тиради під час засідання.

Гжегож Браун відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві у вересні минулого року, на який ніхто не прийшов.

Детальніше про майбутні вибори в Польщі читайте в матеріалі "Європейської правди" ПіС на біс? Чи призведуть парламентські вибори до зміни влади у Польщі.