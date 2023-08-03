Трамп насчитал себе 561 год заключения по всем обвинениям

Бывшему президенту США Дональду Трампу может грозить до 561 года заключения после того, как Министерство юстиции (Минюст) выдвинуло ему обвинения в связи с его попытками отменить результаты выборов 2020 года.

Об этом Трамп сообщил своим сторонникам в среду в электронном письме для сбора средств, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"После того как коррумпированный Минюст Мошенника Джо снова незаконно выдвинул обвинения против вашего покорного слуги, отчеты свидетельствуют, что мне грозит 561 год заключения из-за охоты на ведьм со стороны левых сил", – написал Трамп в электронном письме.

Напомним, в начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия.

В обвинительном акте, опубликованном после решения большого жюри, Трампу выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.

В акте фигурирует понятие заговора, можно ожидать, что обвинения предъявят и другим фигурантам расследования 6 января.

В связи с объявлением обвинительного акта Трампа вызвали в федеральный суд в Вашингтоне в четверг, 3 августа, на 23:00 по Киеву.