Голову МЗС України вперше запросили на зустріч французьких послів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став почесним гостем конференції французьких послів, що триває у Парижі, й звернеться до них із промовою.

Про це сам Кулеба й голова МЗС Франції Катрін Колонна оголосили у вівторок на пресконференції у французькій столиці, передає кореспондент "Європейської правди".

Як зазначила Колонна, очільник української дипломатії звернеться до французьких дипломатів у вівторок увечері, після чого його прийме президент Франції Емманюель Макрон.

"Для мене особлива честь бути почесним гостем конференції французьких послів. Уперше міністр закордонних справ України отримав таке запрошення", – підкреслив Кулеба.

Він додав, що це запрошення "адресоване українському народу, і це є дуже дружній жест Франції на адресу України, який ми дуже цінуємо".

Очільники МЗС України та Франції під час переговорів обговорили, серед іншого, ситуацію на фронті, військове співробітництво, євроінтеграційні реформи, продовольчу безпеку.

Напередодні, нагадаємо, міністр закордонних справ України провів переговори з чеським колегою Яном Ліпавським у Празі, а також виступив перед чеськими дипломатами.

Серед іншого, він закликав чеських дипломатів спільно працювати напередодні Вашингтонського саміту НАТО.