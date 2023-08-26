Прем’єр Канади: Країни G7 завжди знали, що війна в Україні буде тривалою

Канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що держави "Групи семи" усвідомлювали тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Про це, як пише "Європейська правда", Трюдо сказав в інтерв’ю Bloomberg у кулуарах асамблеї Глобального екологічного фонду у Ванкувері.

Як пояснив прем’єр Канади у відповідь на запитання про темпи нинішнього українського контрнаступу, лідери G7 "завжди знали, що цей процес (війна в Україні. – Ред.) буде тривалим".

"Безумовно, з розмов, які ми мали в G7 і НАТО, ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки буде потрібно, тому що ми не можемо й не повинні дозволити Росії перемогти", – додав він.

Коментарі Трюдо пролунали на тлі початку переговорів між Україною та Канадою про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань. Канада стала третьою після США й Великої Британії країною, з якою Київ почав такі переговори.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа, закликавши продовжувати допомогу Києву й виявити терпіння.