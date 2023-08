Новый глава Минобороны Британии пообещал продолжать поддерживать Украину

Новоназначенный в четверг на должность министра обороны Великобритании Грант Шеппс в своем первом сообщении в соцсети Twitter после вступления в должность заявил о намерениях продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем сообщении Шеппс отметил, что хотел бы отдать должное огромному вкладу, который его предшественник Бен Уоллес сделал в оборону и глобальную безопасность Великобритании за последние четыре года.

"Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду возможности работать с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжать поддержку Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина", – отметил министр.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.