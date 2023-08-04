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Сильні зливи спричинили катастрофічні повені у Словенії, є загиблі

фото, відео
П'ятниця, 4 серпня 2023, 16:15

Частина Словенії потерпає від катастрофічної повені після злив, відомо вже про трьох загиблих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" за місцевими ЗМІ.

У деяких місцях на півночі, північному заході та в центральній частині Словенії випало 100-200 мм опадів, що спричинили повені та зсуви ґрунту, а деякі населені пункти зовсім відрізані від світу. Пік повені ще попереду.

 
 Arso/Boris Nose

Для півночі країни оголосили найвищий рівень загрози.

На середину дня п’ятниці відомо про загибель трьох людей: словенця у районі Камніка та двох туристів з Нідерландів у горах, за попередньою інформацією – внаслідок влучання блискавки. 

Волонтерська пожежна бригада опублікувала драматичні фотографії евакуації дітей з підтопленого дитсадка.

 
Neurje.si/PGD Mengeš

До рятувальних робіт залучена армія, у тому числі військова авіація.

 
Ziga Zivulovic jr./F.A. BOBO

Нагадаємо, у четвер негода на півночі Польщі не дала приземлитися президентському літаку у Гданську, а двоє людей постраждали від влучання блискавки.

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Словенія