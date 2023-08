Сильні зливи спричинили катастрофічні повені у Словенії, є загиблі

Частина Словенії потерпає від катастрофічної повені після злив, відомо вже про трьох загиблих.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" за місцевими ЗМІ.

У деяких місцях на півночі, північному заході та в центральній частині Словенії випало 100-200 мм опадів, що спричинили повені та зсуви ґрунту, а деякі населені пункти зовсім відрізані від світу. Пік повені ще попереду.

Na terenu aktivnih okoli 100 pripadnic in pripadnikov @Slovenskavojska

z materialnimi sredstvi in tehniko ter helikopterji. V pripravljenosti do 500 dodatnih sil, ki bodo aktivirane skladno z zahtevami @URS_ZR s katero bomo pomagali, dokler bo treba. #vSlužbiDomovine #poplave23 pic.twitter.com/HzF7YqS7yh