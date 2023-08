Ливни вызвали катастрофические наводнения в Словении, есть погибшие

Часть Словении страдает от катастрофического наводнения после ливней, известно уже о трех погибших.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам местных СМИ.

В некоторых местах на севере, северо-западе и в центральной части Словении выпало 100-200 мм осадков, вызвавших наводнения и оползни, а некоторые населенные пункты совсем отрезаны от мира. Пик наводнения еще впереди.

Na terenu aktivnih okoli 100 pripadnic in pripadnikov @Slovenskavojska

z materialnimi sredstvi in tehniko ter helikopterji. V pripravljenosti do 500 dodatnih sil, ki bodo aktivirane skladno z zahtevami @URS_ZR s katero bomo pomagali, dokler bo treba. #vSlužbiDomovine #poplave23 pic.twitter.com/HzF7YqS7yh