У Польщі блискавка влучила у двох людей: ховались під деревом

У Польщі в Померанському воєводстві блискавка влучила у двох людей, які ховалися від зливи під деревом.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Гроза почалася невдовзі після 14:00 за місцевим часом. У поліції розповіли, що близько 14:40 виїхали на виклик до села Розеве, що на березі Балтійського моря під Гданськом, після повідомлення про влучання блискавки у двох людей.

43-річний і 51-річний постраждалі були туристами з інших міст Польщі і ховались під деревом від зливи, коли туди поцілила блискавка.

Речник пожежно-рятувальної служби у Гданську розповів, що один постраждалий отримав опіки, його товариш після ураження струмом не дихав, але його вдалося реанімувати.

Тим часом рятувальники з сусіднього села Пуцьк на офіційній сторінці розповіли, що, постраждалими лише за збігом обставин виявилися саме ці чоловіки: поруч під іншими деревами теж ховалися люди, навіть цілими сім’ями.

Нагадаємо, два тижні тому у Швейцарії від двох ударів блискавки в одне й те ж місце спершу постраждали двоє людей, а згодом – рятувальники, які вирушили їм на допомогу.

В Австрії минулого літа під час однієї сильної грози загинули п’ятеро людей та близько десятка постраждали: внаслідок падіння дерев, під якими вони сховалися, та влучання блискавки у дерево в іншому місці.