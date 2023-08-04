У Польщі після погоні з ДТП зупинили автобус із майже 30 нелегальними мігрантами

Польські правоохоронці після погоні зі стріляниною і ДТП зупинили автобус з великою групою нелегальних мігрантів, майже половина з них – діти.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Прикордонники виявили і спробували зупинити автобус ввечері у четвер неподалік від кордону зі Словаччиною. Чи він прямував на в’їзд, чи виїзд з Польщі, не уточнюють.

Після чітко поданих команд зупинитися водій проігнорував їх і почав втікати. Наздогнати і зупинити його вдалося в районі населеного пункту Закоп’янка під Краковом. Погоня закінчилась після того, як автобус врізався у машини попереду. Водій після того швидко вискочив і втік, попри попереджувальний вогонь у повітря. Порушника досі шукають за допомогою безпілотників і службових собак.

‼️Minionej nocy funkcjonariusze SG prowadzili na #Zakopianka pościg za busem,w którym przewożonych było2⃣8⃣nielegalnych migrantów. Na teren Polski🇵🇱dostali się nielegalnie ze Słowacji🇸🇰.



Pomimo wyraźnych znaków i sygnałów kierowca nie zatrzymał do kontroli i rozpoczął ucieczkę👇 pic.twitter.com/RihAoKLexD — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 4, 2023

В автобусі виявили 28 осіб, 26 громадян Туреччини і двох – Афганістану, вони не отримали значних травм. Автобус був непристосований до перевезення такої кількості людей, частина пасажирів їхала у вантажному відділенні.

12 пасажирів виявились дітьми, серед них – немовля віком лише 4 місяці.

Ймовірним місцем призначення мігрантів була Німеччина. Як вони потрапили у Шенгенську зону, достеменно невідомо.

Затримали також громадянина Грузії, якого вважають спільником водія автобуса з мігрантами – він їхав в окремому авто попереду на деякій відстані, щоб передавати інформацію про патрулі.

Також у четвер польські прикордонники повідомляли, що група нелегальних мігрантів з боку Білорусі закидала патруль у районі села Дубичі Церковні петардами й камінням.







