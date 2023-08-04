В Польше после погони с ДТП остановили автобус с почти 30 нелегальными мигрантами

Польские правоохранители после погони со стрельбой и ДТП остановили автобус с большой группой нелегальных мигрантов, почти половина из них – дети.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Пограничники обнаружили и попытались остановить автобус вечером в четверг недалеко от границы со Словакией. Направлялся ли он на въезд или выезд из Польши, не уточняют.

После четко поданных команд остановиться водитель проигнорировал их и попытался скрыться. Догнать и остановить его удалось в районе населенного пункта Закопьянка под Краковом.

‼️Minionej nocy funkcjonariusze SG prowadzili na #Zakopianka pościg za busem,w którym przewożonych było2⃣8⃣nielegalnych migrantów. Na teren Polski🇵🇱dostali się nielegalnie ze Słowacji🇸🇰.



Pomimo wyraźnych znaków i sygnałów kierowca nie zatrzymał do kontroli i rozpoczął ucieczkę👇 pic.twitter.com/RihAoKLexD — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 4, 2023

Погоня закончилась после того, как автобус врезался в машины впереди. Водитель после того быстро выскочил и убежал, несмотря на предупредительный огонь в воздух. Нарушителя до сих пор ищут с помощью беспилотников и служебных собак.

В автобусе обнаружили 28 человек, 26 граждан Турции и двух – Афганистана, они не пострадали. Автобус был неприспособлен к перевозке такого количества людей, часть пассажиров ехала в грузовом отделении.

12 пассажиров оказались детьми, среди них – младенец в возрасте всего 4 месяца.

Вероятным местом назначения мигрантов была Германия. Как они попали в Шенгенскую зону, еще неизвестно.

Задержали также гражданина Грузии, которого считают сообщником водителя автобуса с мигрантами – он ехал в отдельном авто впереди на некотором расстоянии, чтобы передавать информацию о патрулях.

Также в четверг польские пограничники сообщали, что группа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси забросала патруль в районе села Дубичи Церковные петардами и камнями.