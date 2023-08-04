В Польше после погони с ДТП остановили автобус с почти 30 нелегальными мигрантами
Пятница, 4 августа 2023, 18:11
Польские правоохранители после погони со стрельбой и ДТП остановили автобус с большой группой нелегальных мигрантов, почти половина из них – дети.
Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".
Пограничники обнаружили и попытались остановить автобус вечером в четверг недалеко от границы со Словакией. Направлялся ли он на въезд или выезд из Польши, не уточняют.
После четко поданных команд остановиться водитель проигнорировал их и попытался скрыться. Догнать и остановить его удалось в районе населенного пункта Закопьянка под Краковом.
‼️Minionej nocy funkcjonariusze SG prowadzili na #Zakopianka pościg za busem,w którym przewożonych było2⃣8⃣nielegalnych migrantów. Na teren Polski🇵🇱dostali się nielegalnie ze Słowacji🇸🇰.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 4, 2023
Pomimo wyraźnych znaków i sygnałów kierowca nie zatrzymał do kontroli i rozpoczął ucieczkę👇 pic.twitter.com/RihAoKLexD
Погоня закончилась после того, как автобус врезался в машины впереди. Водитель после того быстро выскочил и убежал, несмотря на предупредительный огонь в воздух. Нарушителя до сих пор ищут с помощью беспилотников и служебных собак.
В автобусе обнаружили 28 человек, 26 граждан Турции и двух – Афганистана, они не пострадали. Автобус был неприспособлен к перевозке такого количества людей, часть пассажиров ехала в грузовом отделении.
12 пассажиров оказались детьми, среди них – младенец в возрасте всего 4 месяца.
Вероятным местом назначения мигрантов была Германия. Как они попали в Шенгенскую зону, еще неизвестно.
Задержали также гражданина Грузии, которого считают сообщником водителя автобуса с мигрантами – он ехал в отдельном авто впереди на некотором расстоянии, чтобы передавать информацию о патрулях.
Также в четверг польские пограничники сообщали, что группа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси забросала патруль в районе села Дубичи Церковные петардами и камнями.