Поліція Косова зменшить присутність у сербських муніципалітетах на півночі

Поліція частково визнаного Косова зменшить присутність у та довкола адміністративних будівель в чотирьох північних муніципалітетах, де проживають переважно етнічні серби.

Як повідомляє Kosovo Online, про це заявив прем’єр Косова Альбін Курті, пише "Європейська правда".

Курті повідомив, що після оцінки ситуації з безпекою присутність поліції в та довкола адміністративних будівель сербських муніципалітетів з п’ятниці зменшують. Рішення ухвалили після зустрічі поліції Косова із місією НАТО KFOR та цивільною місією Євросоюзу EULEX.

"Зараз ситуація спокійна і ми можемо дещо зменшити присутність поліції. Громадський порядок підтримується краще, не було ніяких значних інцидентів і протестів із заворушеннями вже приблизно півтора місяці", – зазначив Альбін Курті.

Він додав, що скорочення присутності поліції буде поступовим і пропорційним та йдеться лише про адміністративні будівлі, а не загалом територію північних муніципалітетів.

У місії НАТО KFOR привітали рішення, зазначивши, що це кроки щдля зниження напруги.

#KFOR welcomes steps to reduce tensions in #Kosovo, including the Kosovo Police reducing presence near municipal buildings. To clarify, the recent assessment of the security situation in & around municipal buildings was made by the KP & @EULEXKosovo without KFOR’s endorsement. pic.twitter.com/F6e0uzqCLd