Полиция Косово уменьшит присутствие в сербских муниципалитетах на севере

Полиция частично признанного Косово уменьшит присутствие в и вокруг административных зданий в четырех северных муниципалитетах, где проживают преимущественно этнические сербы.

Как сообщает Kosovo Online, об этом заявил премьер Косово Альбин Курти, пишет "Европейская правда".

Курти сообщил, что после оценки ситуации с безопасностью присутствие полиции в и вокруг административных зданий сербских муниципалитетов с пятницы уменьшают. Решение приняли после встречи полиции Косово с миссией НАТО KFOR и гражданской миссией Евросоюза EULEX.

"Сейчас ситуация спокойная и мы можем несколько уменьшить присутствие полиции. Общественный порядок поддерживается лучше, не было никаких значительных инцидентов и протестов с беспорядками уже примерно полтора месяца", – отметил Альбин Курти.

Он добавил, что сокращение присутствия полиции будет постепенным и пропорциональным и речь идет только об административных зданиях, а не в целом территории северных муниципалитетов.

В миссии НАТО KFOR приветствовали решение, отметив, что это шаги для снижения напряжения.

#KFOR welcomes steps to reduce tensions in #Kosovo, including the Kosovo Police reducing presence near municipal buildings. To clarify, the recent assessment of the security situation in & around municipal buildings was made by the KP & @EULEXKosovo without KFOR’s endorsement. pic.twitter.com/F6e0uzqCLd