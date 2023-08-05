У Литві розпочались навчання з перевірки боєготовності Збройних сил

Збройні сили Литви розпочинають військові навчання у рамках перевірки бойової готовності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовський Збройних сил.

Мета навчань – поліпшення взаємодії військових підрозділів, відпрацювання передислокації з місць постійної дислокації до районів операцій і виконання поставлених завдань, а також практична перевірка взаємодії між різними підрозділами та іншими установами.

У навчаннях братимуть участь військовослужбовці різних родів військ Збройних сил Литви, які тренуватимуться на полігонах і в цивільних районах.

Також у пресслужбі попереджають про рух військової техніки дорогами Литви.

Наразі проводяться навчання "Королівський удар 2023" гусарського батальйону ім. Короля Міндаугаса Піхотної бригади Geležinis Vilkas. у яких беруть участь приблизно 600 військовослужбовців і бойова техніка.

Щороку під час навчань місто Паневежис і Паневезький район оголошуються навчальною територією для імітації бойових дій. Сценарій навчань щоразу незначно змінюється, але основна мета залишається незмінною – уміння контролювати безпекову ситуацію, відпрацювання міжвідомчої взаємодії та взаємодії з усіма підрозділами-учасниками навчань.

Нагадаємо, 3 серпня Військово-повітряні сили Німеччини відрядили шість винищувачів Eurofighter і близько трьох десятків військовослужбовців до Ісландії для участі в навчаннях Rapid Viking 2023 під егідою НАТО.