У Литві розпочались навчання з перевірки боєготовності Збройних сил
Збройні сили Литви розпочинають військові навчання у рамках перевірки бойової готовності.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовський Збройних сил.
Мета навчань – поліпшення взаємодії військових підрозділів, відпрацювання передислокації з місць постійної дислокації до районів операцій і виконання поставлених завдань, а також практична перевірка взаємодії між різними підрозділами та іншими установами.
У навчаннях братимуть участь військовослужбовці різних родів військ Збройних сил Литви, які тренуватимуться на полігонах і в цивільних районах.
Також у пресслужбі попереджають про рух військової техніки дорогами Литви.
Наразі проводяться навчання "Королівський удар 2023" гусарського батальйону ім. Короля Міндаугаса Піхотної бригади Geležinis Vilkas. у яких беруть участь приблизно 600 військовослужбовців і бойова техніка.
Щороку під час навчань місто Паневежис і Паневезький район оголошуються навчальною територією для імітації бойових дій. Сценарій навчань щоразу незначно змінюється, але основна мета залишається незмінною – уміння контролювати безпекову ситуацію, відпрацювання міжвідомчої взаємодії та взаємодії з усіма підрозділами-учасниками навчань.
Нагадаємо, 3 серпня Військово-повітряні сили Німеччини відрядили шість винищувачів Eurofighter і близько трьох десятків військовослужбовців до Ісландії для участі в навчаннях Rapid Viking 2023 під егідою НАТО.