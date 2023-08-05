В Литве начались учения по проверке боеготовности Вооруженных сил

Вооруженные силы Литвы начинают военные учения в рамках проверки боевой готовности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовских Вооруженных сил.

Цель учений – улучшение взаимодействия военных подразделений, отработка передислокации из мест постоянной дислокации в районы операций и выполнения поставленных задач, а также практическая проверка взаимодействия между различными подразделениями и другими учреждениями.

В учениях будут участвовать военнослужащие различных родов войск Вооруженных сил Литвы, которые будут тренироваться на полигонах и в гражданских районах.

Также в пресс-службе предупреждают о движении военной техники по дорогам Литвы.

Сейчас проводятся учения "Королевский удар 2023" гусарского батальона им. Короля Миндаугаса Пехотной бригады Geležinis Vilkas. в которых принимают участие примерно 600 военнослужащих и боевая техника.

Каждый год во время учений город Паневежис и Паневежский район объявляются учебной территорией для имитации боевых действий. Сценарий учений каждый раз незначительно меняется, но основная цель остается неизменной – умение контролировать ситуацию с безопасностью, отработка межведомственного взаимодействия и взаимодействия со всеми подразделениями-участниками учений.

Напомним, 3 августа Военно-воздушные силы Германии отправили шесть истребителей Eurofighter и около трех десятков военнослужащих в Исландию для участия в учениях Rapid Viking 2023 под эгидой НАТО.