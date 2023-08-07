У Греції після 11 років переховування затримали італійського мафіозі

На грецькому острові Корфу арештували 60-річного чоловіка за підозрою в участі у злочинній організації та фінансові злочини.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила грецька поліція, повідомляє Ekathimerini.

Зазначають, що підозрюваний, якого італійська поліція назвала Вінченцо Ла Порта, переховувався від правосуддя з 2012 року. Міністерство внутрішніх справ Італії внесло його до списку найнебезпечніших втікачів через свої зв'язки зі злочинним угрупуванням "Каморра" в Італії.

Італійська поліція не уточнила дату арешту, але повідомила, що офіцери заблокували Ла Порту, коли він їхав вулицею Корфу на моторолері. Інформують, що затриманий утримуватиметься під вартою, поки колегія суддів апеляційного суду не винесе рішення щодо запиту на екстрадицію, який, як пише видання, майже напевно задовольнять.

Повернувшись додому, Ла Порта має відбути тюремне ув'язнення терміном на 14 років і чотири місяці. Його заочно засудили за участь у злочинній організації, ухиленнях від сплати податків та шахрайство.

Примітно, що чоловіка вдалося затримати завдяки тому, що його помітили на фото футбольних вболівальників у ресторані на острові Корфу, які святкували завоювання неаполітанським клубом "Наполі" титулу чемпіона Італії.

"Його зрадила пристрасть до футболу та команди "Наполі". Ла Порта не зміг втриматися від святкування її успіху", – йдеться в заяві поліції.

За словами власника ресторану на острові Корфу, Ла Порта працював у нього помічником шеф-кухаря протягом останнього місяця або близько того.

Раніше голова Федеральної поліції Швейцарії Ніколетта Делла Валле заявив про недостатню кількість фінансування й правоохоронців для боротьби з італійською мафією, яка провадить діяльність у країні та шкодить економіці.

Перед цим італійська поліція заарештувала 82 особи за підозрою у членстві в мафії Фоджі – злочинців з регіону Апулія.