У Швейцарії занепокоєні активністю італійської мафії

Голова Федеральної поліції Швейцарії Ніколетта Делла Валле нарікає на недостатню кількість фінансування й правоохоронців для боротьби з італійською мафією, яка провадить діяльність у країні та шкодить економіці.

Такі оцінки пролунали в інтерв’ю Делли Валле виданням групи Tamedia, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця швейцарської поліції розповіла, що там не вистачає близько 200 слідчих для ефективного розслідування організованої злочинності. Мафіозі, за її словами, використовують територію Швейцарії не лише для втечі від італійського правосуддя.

"Мафіозі у Швейцарії почуваються у відносній безпеці. Ми повинні це змінити, ми маємо покласти їм край", – заявила Делла Валле, закликаючи швейцарських політиків звернути увагу на проблему.

За її словами, італійська мафія бере активну участь у кількох десятках галузей швейцарської економіки, де "можна заробити багато грошей: зброя, наркотики, відмивання коштів, торгівля людьми".

Серед легальних сфер голова поліції Швейцарії як приклад навела будівництво: за рахунок більшої зарплати мафіозі експлуатують працівників і порушують екологічні норми. "Мафія забирає роботу в економіки", – констатувала вона.

Делла Валле каже, що її колеги з Нідерландів і Бельгії вже порадили вжити швидких заходів, перш ніж італійська мафія вкорениться у Швейцарії, оскільки вже зараз у деяких регіонах почав зростати рівень вуличного насильства.

"Ми також маємо поставити собі питання, які саме посвідки на проживання ми видаємо й кому надаємо громадянство", – зауважила вона, згадавши серед інших пропозицій вибірковий аудит компаній і вислання окремих правопорушників із країни.

Італійська мафія вже не перший рік вважається проблемою у Швейцарії. Лише станом на 2020 рік експерти оцінювали кількість мафіозі в країні у 400 людей.

Ймовірно, це число зросло після того, як італійські правоохоронці почали активно затримувати членів одного з найбільш небезпечних кланів "Ндрангета".