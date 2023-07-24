В Італії заарештували 82 мафіозі

Італійська поліція у понеділок заарештувала 82 особи за підозрою у членстві в мафії Фоджі – злочинців з регіону Апулія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство ANSA.

Як йдеться у заяві поліції, заарештованих звинувачують у торгівлі та розповсюдженні наркотиків, а також у незаконному зберіганні зброї.

За словами правоохоронців, організація, яка отримала назву "Фірма", уклала угоду про розповсюдження наркотиків, переважно кокаїну, на мільйони євро на рік у комуні Фоджа.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі привітав поліцейську операцію як таку, що демонструє "сильну реакцію держави".

Його підтримав губернатор регіону Апулія, столицею якого є Фоджа, Мікеле Емільяно, заявивши, що влада "показала, що держава присутня в цьому регіоні".

Раніше повідомлялося, що лідери неаполітанської мафії "Польверіно" запропонували 150 тисяч євро сім’ї Джуліо Джаччо, якого вони понад десятиліття тому застрелили, переплутавши із іншою людиною.

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