В Греции после 11 лет укрывательства задержали итальянского мафиози после 11 лет укрытия

На греческом острове Корфу арестовали 60-летнего мужчину по подозрению в участии в преступной организации и финансовых преступлениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила греческая полиция, сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что подозреваемый, которого итальянская полиция назвала Винченцо Ла Порта, скрывался от правосудия с 2012 года. Министерство внутренних дел Италии внесло его в список самых опасных беглецов из-за своих связей с преступной группировкой "Каморра" в Италии.

Итальянская полиция не уточнила дату ареста, но сообщила, что офицеры заблокировали Ла Порту, когда он ехал по улице Корфу на мотороллере. Информируют, что задержанный будет содержаться под стражей, пока коллегия судей апелляционного суда не вынесет решение по запросу на экстрадицию, который, как пишет издание, почти наверняка будет удовлетворен.

Вернувшись домой, Ла Порта должен отбыть тюремное заключение сроком на 14 лет и четыре месяца. Его заочно осудили за участие в преступной организации, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

Примечательно, что мужчину удалось задержать благодаря тому, что его заметили на фото футбольных болельщиков в ресторане на острове Корфу, которые праздновали завоевание неаполитанским клубом "Наполи" титула чемпиона Италии.

"Его предала страсть к футболу и команде "Наполи". Ла Порта не смог удержаться от празднования ее успеха", – говорится в заявлении полиции.

По словам владельца ресторана на острове Корфу, Ла Порта работал у него помощником шеф-повара в течение последнего месяца или около того.

Ранее глава Федеральной полиции Швейцарии Николетта Делла Валле заявил о недостаточном количестве финансирования и правоохранителей для борьбы с итальянской мафией, которая ведет деятельность в стране и вредит экономике.

Перед этим итальянская полиция арестовала 82 человека по подозрению в членстве в мафии Фоджи – преступников из региона Апулия.