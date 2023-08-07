ЗМІ: Ісландія та Угорщина допомогли захистити від санкцій ЄС наближеного до Лукашенка олігарха

Ісландія використала свій лобістський вплив у ЄС, щоб захистити Александра Мошенського, близького до Александра Лукашенка білоруського олігарха, від санкцій; Угорщина також використала своє право вето на його користь.

Про це свідчить аналіз, проведений консорціумом сайтів-розслідувачів, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Мошенський, білоруський бізнесмен, до активів якого належать відомі виробники продуктів харчування "Санта-Бремор" і "Савушкін продукт", за що він отримав прізвисько "рибного короля" Білорусі, протягом двох десятиліть підтримував дипломатичні та ділові відносини з Ісландією.

Згодом Рейк'явік лобіював в ЄС захист Мошенського від європейських санкцій, незважаючи на його тісні зв'язки з режимом Лукашенка.

У той час як багато інших заможних бізнесменів, близьких до Лукашенка, таких як Александр Шакуцин або Сергєй Цяцерін, перебувають у списку санкцій ЄС, Мошенський поки що уникнув їх.

Аналіз, підготовлений Білоруським центром розслідувань (БЦР) у співпраці з LRT (Литва) та Heimildin (Ісландія) за підтримки CyberPartisans та Проєкту з дослідження організованої злочинності та корупції (OCCRP), проілюстрував масштаби зв'язків Мошенського з Лукашенком.

За даними газети Heimildin, представники МЗС Ісландії зробили понад 30 дзвінків до осіб, які приймають рішення в ЄС, з проханням лобіювати інтереси Мошенського, щоб запобігти застосуванню до нього санкцій ЄС.

Газета пише, що Угорщина прийшла на допомогу Мошенському після того, як 10 країн ЄС на зустрічі на початку травня попросили внести його до санкційного списку, що, як повідомляється, дуже обурило поляків і литовців.

Зв'язки Мошенського з білоруською владою добре задокументовані: він супроводжував Лукашенка в урядовому літаку під час закордонних поїздок, підтримував його у виборчих кампаніях і був нагороджений медаллю.

БЦР описує бізнес Мошенського через переплетіння офшорних зон на Сейшельських островах, британському острові Джерсі та на Кіпрі, який є членом ЄС. Це дозволяє білоруській компанії відбілювати своє походження і використовувати Клайпеду, порт в Литві, яка є членом ЄС, для імпорту рибної сировини з Норвегії, Ісландії, Південної Америки та Азії, йдеться в розслідуванні.

Як описує БЦР, Мошенський володіє рибним бізнесом у Білорусі частково безпосередньо, а частково через офшорні компанії. Норвезька та ісландська риба потрапляє до Білорусі через його компанію в Литві. Транзакції між фірмами діють як кредитна карусель для ухилення від сплати податків.

Мошенський вже вжив заходів для захисту свого бізнесу на випадок, якщо він потрапить до санкційного списку, повідомляє БЦР. Його литовська компанія Santa Trade змінила власника через півтора місяця після початку війни в Україні. Тепер Santa Trade належить не "Санта-Бремор", а кіпрській компанії Newride Services Limited. За даними OCCRP, ця компанія належить доньці бізнесмена Яні Мошенській.

Як повідомлялося, в ЄС наприкінці липня вирішили продовжити на шість місяців заморожування активів та заборону на видачу віз 1800 фізичним і юридичним особам за підрив Росією територіальної цілісності України, при цьому Будапешт домігся скасування санкцій проти 3 осіб.

Угорщина регулярно виставляє ЄС вимоги послабити антиросійські санкції чи вилучити конкретних осіб із санкційних списків. Раніше російський патріарх Кирил не потрапив до санкційного списку ЄС через спротив Угорщини.