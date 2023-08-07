СМИ: Исландия и Венгрия помогли защитить от санкций ЕС приближенного к Лукашенко олигарха

Исландия использовала свое лоббистское влияние в ЕС, чтобы защитить Александра Мошенского, близкого к Александру Лукашенко белорусского олигарха, от санкций; Венгрия также использовала свое право вето в его пользу.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный консорциумом сайтов-расследователей, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Мошенский, белорусский бизнесмен, к активам которого относятся известные производители продуктов питания "Санта-Бремор" и "Савушкин продукт", за что он получил прозвище "рыбного короля" Беларуси, в течение двух десятилетий поддерживал дипломатические и деловые отношения с Исландией.

Впоследствии Рейкьявик лоббировал в ЕС защиту Мошенского от европейских санкций, несмотря на его тесные связи с режимом Лукашенко.

В то время как многие другие состоятельные бизнесмены, близкие к Лукашенко, такие как Александр Шакуцин или Сергей Цяцерин, находятся в санкционном списке ЕС, Мошенский пока избежал их.

Анализ, подготовленный Белорусским центром расследований (БЦР) в сотрудничестве с LRT (Литва) и Heimildin (Исландия) при поддержке CyberPartisans и Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), проиллюстрировал масштабы связей Мошенского с Лукашенко.

По данным газеты Heimildin, представители МИД Исландии сделали более 30 звонков лицам, принимающим решения в ЕС, с просьбой лоббировать интересы Мошенского, чтобы предотвратить применение к нему санкций ЕС.

Газета пишет, что Венгрия пришла на помощь Мошенскому после того, как 10 стран ЕС на встрече в начале мая попросили внести его в санкционный список, что, как сообщается, очень возмутило поляков и литовцев.

Связи Мошенского с белорусскими властями хорошо задокументированы: он сопровождал Лукашенко в правительственном самолете во время зарубежных поездок, поддерживал его в избирательных кампаниях и был награжден медалью.

БЦР описывает бизнес Мошенского через переплетение офшорных зон на Сейшельских островах, британском острове Джерси и на Кипре, который является членом ЕС. Это позволяет белорусской компании отбеливать свое происхождение и использовать Клайпеду, порт в Литве, которая является членом ЕС, для импорта рыбного сырья из Норвегии, Исландии, Южной Америки и Азии, говорится в расследовании.

Как описывает БЦР, Мошенский владеет рыбным бизнесом в Беларуси частично напрямую, а частично через офшорные компании. Норвежская и исландская рыба попадает в Беларусь через его компанию в Литве. Транзакции между фирмами действуют как кредитная карусель для уклонения от уплаты налогов.

Мошенский уже принял меры для защиты своего бизнеса на случай, если он попадет в санкционный список, сообщает БЦР. Его литовская компания Santa Trade сменила собственника через полтора месяца после начала войны в Украине. Теперь Santa Trade принадлежит не "Санта-Бремор", а кипрской компании Newride Services Limited. По данным OCCRP, эта компания принадлежит дочери бизнесмена Яне Мошенской.

Как сообщалось, в ЕС в конце июля решили продлить на шесть месяцев замораживание активов и запрет на выдачу виз 1800 физическим и юридическим лицам за подрыв Россией территориальной целостности Украины, при этом Будапешт добился отмены санкций для трех человек.

Венгрия регулярно выставляет ЕС требования ослабить антироссийские санкции или изъять конкретных лиц из санкционных списков. Ранее российский патриарх Кирилл не попал в санкционный список ЕС из-за сопротивления Венгрии.