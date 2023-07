Посли ЄС у середу продовжили на шість місяців заморожування активів та заборону на видачу віз 1800 фізичним і юридичним особам за підрив Росією територіальної цілісності України, при цьому Будапешт домігся скасування санкцій проти 3 осіб.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За інформацією Джозвяка, зусиллями Угорщини із санкційного списку "вдалося видалити три другорядні особи". При цьому спочатку угорська сторона хотіла вилучити дев'ятьох осіб, але це їй не вдалося.

