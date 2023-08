Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у 15-ту річницю вторгнення Росії до Грузії нагадав РФ, що вона не дотримується зобов’язань, даних у 2008 році.

Про це Блінкен написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар нагадав, що сьогодні виповнюється п'ятнадцять років відтоді, як Росія вторглася до Грузії і окупувала 20% її території.

"Росія все ще відмовляється дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню від 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення Грузії", – зазначив Блінкен.

Today marks fifteen years since Russia invaded Georgia and occupied 20% of its land. Russia still refuses to abide by its 2008 ceasefire commitments. The United States strongly supports Georgia's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.