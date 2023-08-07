Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у 15-ту річницю вторгнення Росії до Грузії нагадав РФ, що вона не дотримується зобов’язань, даних у 2008 році.

Про це Блінкен написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар нагадав, що сьогодні виповнюється п'ятнадцять років відтоді, як Росія вторглася до Грузії і окупувала 20% її території.

"Росія все ще відмовляється дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню від 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення Грузії", – зазначив Блінкен.

Today marks fifteen years since Russia invaded Georgia and occupied 20% of its land. Russia still refuses to abide by its 2008 ceasefire commitments. The United States strongly supports Georgia's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 7, 2023

Прем’єр Грузії Георгій Гахарія у відповідь підкреслив, що він вдячний США за рішучу підтримку грузинського суверенітету і територіальної цілісності.



"Російська агресія проти суверенної Грузії триває донині. Ми все ще боремося за вільну, сильну та успішну Грузію. Членство в ЄС і НАТО буде нашою остаточною перемогою", – написав Гахарія у Twitter.

7 серпня кілька країн виступили із заявами на підтримку Грузії до 15-ї річниці вторгнення Росії в країну та окупації Цхінвальського регіону.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.