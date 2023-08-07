Блинкен напомнил РФ о ее обязательствах по Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в 15-ю годовщину вторжения России в Грузию напомнил РФ, что она не придерживается обязательств, данных в 2008 году.

Об этом Блинкен написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь напомнил, что сегодня исполняется пятнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию и оккупировала 20% ее территории.

"Россия все еще отказывается соблюдать свои обязательства по прекращению огня с 2008 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические стремления Грузии", – отметил Блинкен.

Today marks fifteen years since Russia invaded Georgia and occupied 20% of its land. Russia still refuses to abide by its 2008 ceasefire commitments. The United States strongly supports Georgia's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 7, 2023

Премьер Грузии Георгий Гахария в ответ подчеркнул, что он благодарен США за решительную поддержку грузинского суверенитета и территориальной целостности.

"Российская агрессия против суверенной Грузии продолжается по сей день. Мы все еще боремся за свободную, сильную и успешную Грузию. Членство в ЕС и НАТО будет нашей окончательной победой", – написал Гахария в Twitter.

7 августа несколько стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии к 15-й годовщине вторжения России в страну и оккупации Цхинвальского региона.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.