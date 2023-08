Блинкен напомнил РФ о ее обязательствах по Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в 15-ю годовщину вторжения России в Грузию напомнил РФ, что она не придерживается обязательств, данных в 2008 году.

Об этом Блинкен написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Госсекретарь напомнил, что сегодня исполняется пятнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию и оккупировала 20% ее территории.

"Россия все еще отказывается соблюдать свои обязательства по прекращению огня с 2008 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические стремления Грузии", – отметил Блинкен.

Today marks fifteen years since Russia invaded Georgia and occupied 20% of its land. Russia still refuses to abide by its 2008 ceasefire commitments. The United States strongly supports Georgia's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.