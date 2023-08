МЗС Німеччини поскаржилось на пародійний Twitter-акаунт Бербок

Пародійний твіттер-акаунт міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок викликав обуренні в її відомстві, оскільки через популярність міг бути помилково сприйнятий за справжній.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bild.

Пародійний акаунт Бербок з’явився у Twitter у квітні 2023 року, наразі за ним стежать понад 55 тисяч людей (для порівняння: у справжнього акаунта Бербок – 615 тисяч читачів).

Дописи у фейковому акаунті з’являються майже щодня. Вони зазвичай пародіюють феміністичні погляди очільниці німецького МЗС або містять дослівні переклади німецьких ідіом англійською (наприклад, "знати, як бігає заєць", що німецькою означає "знати, куди вітер дме") – це натяк на обмовки міністерки, коли вона говорить англійською.

China want to sell me for stupid, but now I know how the rabbit runs: If they don’t act against climate change, I will candidate in China to change their policy. They will don’t beat me over the ear! pic.twitter.com/6l6VWkF12e