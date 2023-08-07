МЗС Німеччини поскаржилось на пародійний Twitter-акаунт Бербок

Пародійний твіттер-акаунт міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок викликав обуренні в її відомстві, оскільки через популярність міг бути помилково сприйнятий за справжній.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bild.

Пародійний акаунт Бербок з’явився у Twitter у квітні 2023 року, наразі за ним стежать понад 55 тисяч людей (для порівняння: у справжнього акаунта Бербок – 615 тисяч читачів).

Дописи у фейковому акаунті з’являються майже щодня. Вони зазвичай пародіюють феміністичні погляди очільниці німецького МЗС або містять дослівні переклади німецьких ідіом англійською (наприклад, "знати, як бігає заєць", що німецькою означає "знати, куди вітер дме") – це натяк на обмовки міністерки, коли вона говорить англійською.

China want to sell me for stupid, but now I know how the rabbit runs: If they don’t act against climate change, I will candidate in China to change their policy. They will don’t beat me over the ear! pic.twitter.com/6l6VWkF12e — Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) August 5, 2023

Також "Бербок" пропонує віцеканцлеру Німеччини Роберту Хабеку "пройтись пішки" до Балі, аби зменшити шкоду для довкілля від авіаперельотів, або публікує порівняння себе з Телепузиком і "погрожує" судом усім, хто поширюватиме цей мем.

Ich warne alle Twitterer*innen davor, dieses Bild zu teilen. Mein Ministerium wird rechtliche Schritte gegen Person*innen unternehmen, die es verbreiten. pic.twitter.com/cQqPJrjNFS — Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) July 26, 2023

МЗС Німеччини на запит Bild пояснило: подекуди акаунт вів себе немов справжній, що могло створити хибне враження в дипломатів і колег Бербок.

Приміром, пародійний акаунт поширив твіт демократично обраного міністра закордонних справ Нігеру після переговорів із німецькою колегою. Там було написано французькою: "Привіт-привіт. Я Анналена. Хай живе демократія!"

"Тому 28 липня Міністерство закордонних справ звернуло увагу Twitter/X на цей ризик плутанини і попросило його вжити заходів для протидії цьому", – додали в МЗС Німеччини.

Після звернення акаунт ненадовго заблокували, потім він знову став активним – але вже без синьої галочки й зі словом "пародія" у назві.

Зазначимо, що німецькі відомства раніше потрапляли в подібні курйози. Приміром, Міністерство закордонних справ Німеччини у 2020 році перепросило за свій жарт у Twitter і видалило допис про візу, написаний у межах флешмобу.

А Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини минулоріч випадково опублікувало твіт із висміюванням нетривалого терміну перебування Ліз Трасс на посаді прем'єрки Британії.