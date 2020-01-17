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МЗС Німеччини вибачилося за смішний жарт про візу у Twitter

П'ятниця, 17 січня 2020, 13:54

Міністерство закордонних справ Німеччини вибачилося за свій жарт у Twitter і видалило допис про візу, написаний в рамках флешмобу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Німецьке міністерство 16 січня долучилося до флешмобу під хештегом #SeduceSomeonein4Words, який передбачав написання поста з чотирьох слів, який "спокусить" читача.

Англомовний акаунт міністерства закордонних справ написав: "Your visa got approved" ("Вашу візу затверджено"). Повідомлення отримало сотні ретвітів і тисячі лайків. Але в коментарях також було багато критики від людей, які проходять через складний процес отримання німецької візи.

Пізніше міністерство опублікувало заяву із вибаченнями й заявило, що змушене було видалити твіт.

"Ми знаємо, що процес оформлення віз є складним, і рішення про отримання віз може глибоко вплинути на життя людей. Наші колеги сприймають ці рішення дуже серйозно", - заявили в МЗС Німеччини.

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