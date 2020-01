МЗС Німеччини вибачилося за смішний жарт про візу у Twitter

Міністерство закордонних справ Німеччини вибачилося за свій жарт у Twitter і видалило допис про візу, написаний в рамках флешмобу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Німецьке міністерство 16 січня долучилося до флешмобу під хештегом #SeduceSomeonein4Words, який передбачав написання поста з чотирьох слів, який "спокусить" читача.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05