МЗС Німеччини вибачилося за смішний жарт про візу у Twitter

Міністерство закордонних справ Німеччини вибачилося за свій жарт у Twitter і видалило допис про візу, написаний в рамках флешмобу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Німецьке міністерство 16 січня долучилося до флешмобу під хештегом #SeduceSomeonein4Words, який передбачав написання поста з чотирьох слів, який "спокусить" читача.

Being funny is apparently not always our strong suit. We deleted the tweet below and apologize to all who were offended by this. We know the visa process is complex, and visa decisions can deeply affect peoples‘ lives. Our colleagues take these decisions very seriously. pic.twitter.com/VP7dmH6l05 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 16, 2020

Англомовний акаунт міністерства закордонних справ написав: "Your visa got approved" ("Вашу візу затверджено"). Повідомлення отримало сотні ретвітів і тисячі лайків. Але в коментарях також було багато критики від людей, які проходять через складний процес отримання німецької візи.

Пізніше міністерство опублікувало заяву із вибаченнями й заявило, що змушене було видалити твіт.

"Ми знаємо, що процес оформлення віз є складним, і рішення про отримання віз може глибоко вплинути на життя людей. Наші колеги сприймають ці рішення дуже серйозно", - заявили в МЗС Німеччини.